Em Tel Aviv e Jerusalém, manifestantes acusam Netanyahu de dividir Israel após 6 meses de guerra em Gaza

Seis meses sem fim

O Le Figaro supõe que a data da retirada dos soldados do exército de Israel da parte sul da Faixa de Gaza no domingo não foi escolhida ao acaso. O 7 de abril marca seis meses após os massacres cometidos pelo Hamas. Entretanto, o jornal expõe um temor de continuidade, com o anúncio do porta-voz do Exército de que as forças se retiram de Khan Yunis, mas se preparam "para suas próximas missões (...) no setor de Rafah", alertou Yoav Gallant, ministro da Defesa.

Ao mesmo tempo, em que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu acredita que Israel está "a um passo da vitória", conforme declarações no domingo, antes de acrescentar que "não haverá cessar-fogo sem o retorno dos reféns".

Nas últimas semanas, os Estados Unidos e a Europa alertaram sobre o risco de uma operação em grande escala em Rafah, em uma área onde mais de 1 milhão de palestinos se refugiaram em condições mais precárias, enfatizou Le Figaro.