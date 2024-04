Finlândia: professor convenceu atirador de 12 anos a interromper ataque a escola, diz imprensa local

As vítimas também tinham 12 anos e estudavam na mesma turma que o atirador. Um dos alunos morreu no hospital. Outros dois permanecem hospitalizadas, um deles em estado crítico.

De acordo com jornais finlandeses, um dos professores teria convencido o atirador a ir embora após ter iniciado o ataque.

"Segundo nossas informações, um dos membros da equipe fez algum tipo de contato com o suspeito e conseguiu convencê-lo a sair do prédio [...] A atitude foi exemplar no sentido de que as ações do suspeito foram influenciadas naquela situação", disse o inspetor de polícia ao jornal Iltalehti.

O adolescente foi detido momentos depois em um bairro ao norte de Helsinque. Segundo a polícia, ele confessou ser o autor do ataque. Um inquérito sobre assassinato e tentativa de assassinato foi aberto.

"Entrevistas realizadas no fim de semana revelaram que após o incidente o suspeito escolheu seu percurso de forma aleatória [ao sair do local]. De acordo com as informações atuais, não se acredita que ele tenha ameaçado ninguém com a arma depois de deixar a escola de Viertola", concluiu Särkkä.

Origem da arma e motivação

As novas informações são fruto do trabalho realizado pelos investigadores finlandeses nos últimos dias, com um novo interrogatório do suspeito. Segundo a polícia, a arma utilizada no crime pertencia a um membro da família do adolescente.