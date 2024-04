Julgamento dos "Panama Papers" começa, mas mudanças na lei panamenha podem dificultar condenações

Houve crime?

Com o escândalo, o escritório Mossack Fonseca encerrou as atividades, enquanto a imagem internacional do país, acusado de ser um paraíso fiscal, foi gravemente afetada. Parte da atual legislação panamenha, no entanto, não existia quando o caso foi revelado, o que pode dificultar as condenações na Justiça.

"O cerne da questão é se um crime foi cometido ou não no Panamá com as normas da época", declarou à AFP o jurista Carlos Barsallo, que presidiu de 2019 a 2021 o departamento panamenho da Transparência Internacional. Barsallo recorda que, em 2021, a Suprema Corte isentou uma funcionária do Mossack Fonseca por considerar que suas ações na época não constituíam crime no Panamá. "Pode gerar confusão e frustração na comunidade internacional que este seja o resultado depois de tantos anos e tantas notícias", acrescentou.

Para o advogado Dionicio Rodríguez, que defende um dos réus, "hoje é um julgamento contra a advogacia panamenha". "Denuncia-se um escritório de advogados, mas denuncia-se atividades que são legais em muitos outros países do mundo", afirmou, ao entrar no tribunal.

Depois dos "Panamá Papers", o país realizou algumas reformas jurídicas, o que permitiu a saída da "lista cinza" do Grupo de Ação Financeira (GAFI) em 2023. Sediado em Paris, o GAFI considerou que o Panamá fez progressos na luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Porém, o Panamá permanece na lista de territórios considerados "paraísos fiscais" pela União Europeia.

"Oito anos depois, as mudanças estão acontecendo, mas também são necessárias mais ações", declarou à AFP Olga de Obaldía, diretora-executiva da Transparência Internacional no Panamá.