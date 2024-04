Justiça francesa indicia cinco pessoas por morte de estudante espancado na região parisiense

Quatro jovens foram indiciados por "assassinato" na noite deste domingo (7) após a morte do adolescente Shamseddine, 15 anos, espancado na quinta-feira (4) perto de seu colégio em Viry-Châtillon, na região de Essone, a cerca de 55 quilômetros de Paris. Uma menina de 15 anos, irmã dos acusados e pivô do crime, também foi indiciada "por não ter, intencionalmente, alertado a polícia e evitado o crime", segundo um comunicado divulgado pelo promotor francês Grégoire Dulin.

Dois dos acusados foram colocados em prisão preventiva e outros dois estão detidos provisoriamente até a próxima audiência, que acontecerá na quarta-feira (10). Os jovens foram presos na sexta-feira, um dia após o assassinato de Shamseddine. Ele chegou a ser atendido no Pronto-Socorro e internado no Hospital Necker, em Paris, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na tarde desta sexta-feira.

De acordo com as declarações dos acusados, citadas pelo Ministério Público, dois deles, que são irmãos, descobriram alguns dias antes do crime que "a irmã trocava mensagens com garotos de sua idade sobre assuntos relacionados à sexualidade".