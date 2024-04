Neorrurais querem viver no campo, mas sem barulho de animais: França adota lei para evitar conflitos

O Parlamento francês adotou nesta segunda-feira (8) uma lei para tentar diminuir as brigas entre vizinhos. A novidade do texto é que ele estabelece uma série de regras sobre conflitos em zonas rurais. A medida é uma resposta ao aumento de tensões entre famílias que deixaram a cidade para morar no campo, mas nem sempre toleram os ruídos típicos da fazenda.

O texto foi validado sem obstáculos pelo Senado, antes de ser adotado por 46 votos contra 7 na Assembleia de deputados. Mesmo se a lei abrange todas as regras sobre o convívio entre vizinhos - desde um restaurante barulhento em uma zona residencial até o incômodo sonoro provocado por uma obra no apartamento ao lado -, o texto visa responder principalmente ao aumento de reclamações dos "neorrurais", aqueles que se mudaram de grandes cidades para o campo.

As principais queixas dos "neorrurais" são ligadas aos barulhos dos animais ou dos equipamentos usados nas fazendas vizinhas, como tratores ou outros maquinários agrícolas. De acordo com a Federação Nacional dos Sindicatos dos Agricultores (FNSEA), cerca de 500 fazendeiros do país enfrentam processos desse tipo lançados por seus novos vizinhos.