O reforço militar do Japão e a luz verde dos EUA

A iminente cúpula entre Kishida e Biden é retratada como uma oportunidade histórica para modernizar a aliança Japão-EUA, um pilar de paz e estabilidade na região do Indo-Pacífico. Essa aliança está se tornando cada vez mais vital em meio a ameaças regionais, incluindo os testes de armas da Coreia do Norte e as ações assertivas da China em relação a Taiwan e no Mar do Sul da China. A parceria visa não apenas contrapor essas ameaças, mas também apoiar o papel expandido do Japão em questões de segurança global e regional.

Sob a liderança de Kishida, o Japão desviou-se de sua Constituição pacifista pós-guerra, com planos de aumentar os gastos com defesa para 2% do PIB até 2027 e adquirir capacidades de contra-ataque. Essa mudança estratégica é uma reação direta ao "ambiente de segurança severo e complexo" que o Japão enfrenta, cercado por nações que aprimoram suas capacidades militares e se engajam em atos agressivos que ameaçam a estabilidade regional.

Capacidade de dissuasão e resposta

Um aspecto crucial do reforço militar do Japão é o desenvolvimento de suas capacidades de inteligência, vigilância e reconhecimento (ISR). Essenciais para ataques de longo alcance, as capacidades ISR permitem uma eficaz identificação de forças inimigas, um componente crítico na manutenção da postura de defesa do Japão contra ameaças. O investimento do governo japonês em mísseis de ataque terrestre Tomahawk, baterias de projéteis hipervelozes e mísseis de ataque ao solo de longo alcance Joint destaca a prioridade dada à capacidade de dissuasão e resposta.

Diante desses aprimoramentos estratégicos, Kishida enfatiza a importância da cooperação internacional e de uma comunidade internacional forte baseada no estado de direito. O objetivo não é apenas contrariar ameaças, mas fomentar uma atmosfera de cooperação em vez de divisão. Essa visão inclui aprofundar os laços com outros aliados dos EUA, como as Filipinas, e reforçar o papel do Japão na garantia da paz, estabilidade e prosperidade da comunidade internacional.

À medida que o Japão fortalece suas capacidades de defesa em resposta às pressões regionais, especialmente da China, o mundo observa atentamente esse movimento. O resultado da cúpula Kishida-Biden e a trajetória futura da aliança Japão-EUA serão fundamentais na formação da paisagem de segurança do Indo-Pacífico. O pivô histórico do Japão do pacifismo para uma postura de defesa mais assertiva, respaldado por capacidades ISR aprimoradas e cooperação internacional, sinaliza um novo capítulo em seu cálculo estratégico, reconhecendo as complexidades do ambiente geopolítico atual e o papel indispensável das alianças.