Polícia apreende 70 kg de maconha na casa de prefeita de Avallon, na França

Fontes ouvidas pela AFP disseram que buscas também foram realizadas em uma farmácia da cidade e na prefeitura de Avallon, que tem aproximadamente 6 mil habitantes. Além dos 70 kg de maconha, a operação também apreendeu 938 gramas de cocaína, € 7.000 e cerca de 20 barras de ouro.

Jamilah Habsaoui, de 46 ans, foi eleita prefeita em 2021 pelo movimento Divers-Gauche, que reúne vários partidos de esquerda.

Operação nacional contra tráfico

A ação foi preparada durante várias semanas e mobilizou 75 policiais. Os locais das buscas em Avallon não foram escolhidos aleatoriamente. A cidade está no centro de uma investigação preliminar de longo prazo, batizada de "Place Nette XXL" (Lugar Limpo, em português).

A operação foi lançada oficialmente no final de março pelo presidente Emmanuel Macron em Marselha, no sul da França. Ela foi precedida por uma série de buscas e apreensões, iniciadas no último trimestre de 2023 com o objetivo de acelerar os procedimentos e ações de combate ao tráfico de drogas no país.

Balanço divulgado pelo ministro do Interior e dos Territórios Ultramarinos, Gérald Darmanin, informa que até hoje 7.177 suspeitos foram detidos em toda a França.