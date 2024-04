Argentinos fazem filas para ter íris escaneada em troca de criptomoedas

Ele ficou alguns segundos em frente a uma esfera prateada com câmera acoplada que parece ter sido tirada de um antigo filme de ficção científica. Em seguida, ele recebe uma carteira digital com uma transferência de tokens equivalente (naquele dia) a cerca de US$ 80.

Perfis como o de Sosa se espalham nos 250 postos da Worldcoin instalados em todo o país. Nos últimos meses, houve filas em vários estandes da empresa, monitorados por jovens operadores equipados com uma ou duas "esferas", os dispositivos que escaneiam dados biométricos.

Investigações "normais"

A empresa é cuidadosamente vigiada pelos reguladores em vários países. Quênia, Espanha e depois Portugal ordenaram sucessivamente à Worldcoin suspender a coleta de dados biométricos até que as investigações chegassem a um fim.

Mas a Worldcoin se impõe na Argentina, que sofreu em 2023 uma inflação de 211% e está passando pelo severo ajuste do presidente ultraliberal Javier Milei.

Até o início de 2024, pelo menos 500 mil argentinos haviam escaneado a íris, ou seja, mais de 15% dos 3 milhões de participantes em todo o mundo, segundo os últimos dados publicados pela companhia.