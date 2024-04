Às vésperas de visita de Putin, China diz que quer fortalecer cooperação estratégica com a Rússia

Wang Yi teria assegurado a Lavrov seu desejo de "fortalecer a cooperação estratégica" entre os dois países, de acordo com a RIA Novosti.

Objetivos para as relações sino-russas

Por enquanto, a citação não foi publicada pela imprensa estatal chinesa, particularmente o Beijing News, que, em vez disso, aponta para os "cinco objetivos" buscados pela diplomacia chinesa em um relacionamento entre dois aliados com base em uma parceria "win-win" (ganha-ganha, em inglês).

Parceria esta que segue as diretrizes estratégicas dos dois chefes de Estado: "não visa nenhum terceiro país", "está do lado dos não alinhados", é "contra qualquer hegemonia", e visa promover um modo "multipolar e ordenado". Essas salvaguardas foram repetidas várias vezes em todas as cúpulas sino-russas anteriores.

Corrida diplomática

Embora no papel Moscou e Pequim estejam cantando a mesma música da hegemonia ocidental condenada ao esquecimento, a China não está no mesmo isolamento que a Rússia e toma cuidado para não se isolar da Europa e dos Estados Unidos.