Cidadão de Gaza que passou pelo Brasil recebe status de refugiado na França

Em sua audiência perante o CDNA, ele explicou que havia fugido de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, com seu irmão, pai e primo, por medo de represálias do Hamas.

Passagem pelo Brasil

O cidadão de Gaza contou às autoridades francesa que fugiu de sua terra natal ainda em 2022 depois de uma discussão com homens do Hamas que haviam espancado seu pai na casa da família. E teria viajado para a Líbia, para o Brasil, a República Dominicana e, finalmente, a Guiana Francesa, antes de ter seu visto rejeitado ainda em janeiro de 2023 pelo Ofpra.

Segundo o pai do refugiado, os homens eram membros da brigada al-Qassam, um braço armado do Hamas, e o plano deles era enterrar mísseis no terreno da família e usá-lo como plataforma de lançamento.

"Estávamos em casa quando ouvimos meu pai gritar 'Socorro!' Depois, entramos em uma briga com eles", relatou o jovem.

O pai do cidadão de Gaza, um ex-membro do movimento Fatah, organização politica e militar pela libertação da Palestina, era "conhecido de forma desfavorável pelo Hamas", destacou o relator da sessão na audiência.