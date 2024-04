Ex-presidente do Equador, Glas é hospitalizado após overdose de medicamentos na prisão

No centro de uma crise diplomática entre Quito e a Cidade do México, após ter sido preso à força dentro da embaixada mexicana, o ex-vice-presidente do Equador Jorge Glas teve que ser hospitalizado nesta segunda-feira (8) por uma aparente tentativa de suicídio.

As autoridades penitenciárias não explicaram porque ele teve permissão para guardar na cela tantos medicamentos, certamente autorizados, mas em número suficiente para o colocar em coma, relata o correspondente da RFI no Equador, Éric Samson.

O ex-vice-presidente equatoriano foi encontrado debilitado na cama. Ele foi levado imediatamente para um centro de tratamento perto da prisão de segurança máxima conhecida como La Roca ("a rocha", em português), que seria tão impenetrável quanto Alcatraz, em São Francisco (EUA).