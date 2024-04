Março completa dez meses recordes de calor global, alerta Observatório Europeu Copernicus

Março de 2024 continua a série, com uma temperatura média de 1,68°C superior a um mês normal de março no clima da era pré-industrial (1850-1900), anunciou o serviço de alterações climáticas (C3S) do Observatório Europeu Copernicus.

Nos últimos doze meses, a temperatura global foi 1,58°C superior à da era pré-industrial, ultrapassando o limite de 1,5°C estabelecido pelo Acordo de Paris. A anomalia deve, no entanto, ser observada em média ao longo de "pelo menos 20 anos" para considerar que o clima, e não a meteorologia anual, atingiu esse limite, recorda o observatório.

Recorde absoluto para os oceanos

Já faz mais de um ano desde que a temperatura dos oceanos, principais reguladores climáticos que cobrem 70% da Terra, está mais quente do que nunca. O mês de março de 2024 estabelece um novo recorde absoluto entre todos os meses, com uma média de 21,07°C medida na sua superfície (excluindo áreas próximas dos polos) pelo Copernicus.

"É muito incomum", diz Samantha Burgess, chefe-adjunta do Serviço de Mudança Climática do Copernicus. O superaquecimento ameaça a vida marinha e traz mais umidade para a atmosfera, o que significa condições climáticas mais instáveis, como ventos fortes e chuvas torrenciais. Também reduz a absorção das emissões de gases com efeito de estufa nos mares, sumidouros de carbono que armazenam 90% do excesso de energia causado pela atividade humana.

Secas e inundações

"Quanto mais a atmosfera global aquece, mais os eventos extremos serão numerosos, severos e intensos", lembra a cientista Burgess, citando a ameaça de "ondas de calor, secas, inundações e incêndios florestais".