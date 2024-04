Ministro francês do Interior diz ser impossível garantir 'risco zero' de atentado nas Olimpíadas

No entanto, Darmanin reconhece que o risco zero de ataques não existe. O ministro lembra que, no ano passado, a cidade de Marselha, no sul da França, sediou a Copa do Mundo de Rúgbi, ao mesmo tempo em que acolheu o rei e a rainha da Inglaterra e depois o papa Francisco. Enquanto a realização de todos esses três eventos foram um sucesso na segurança, a cidade de Arras, no norte do país, foi palco de um atentado terrorista.

Retrouvez l'interview que j'ai donnée au @le_Parisien au sujet de la sécurité des Jeux Olympiques et Paralympiques ?? https://t.co/Nv1KdzD6JY ? Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 8, 2024

Limpeza do rio Sena

O jornal Le Figaro aborda os trabalhos de limpeza do rio Sena para os Jogos Olímpicos de Paris. Análises feitas pela ONG Surfrider Foundation, entre setembro de 2023 e março deste ano, mostram uma concentração elevada de dois tipos de bactérias nas águas que deverão acolher algumas competições. Esses patógenos que estão acima do nível recomendado pelas autoridades podem suscitar problemas digestivos e cutâneos nos nadadores, ressalta o diário.

L'ONG Surfrider Foundation a exprimé ses inquiétudes quant à la qualité des eaux de la Seine après avoir réalisé une campagne de prélèvements. 13 mesures sur 14 sont «au-dessus voire très largement au-dessus» des seuils recommandés pour la baignade.

? https://t.co/9y5iRzxbRg pic.twitter.com/atYTVC6gIC ? Le Figaro (@Le_Figaro) April 8, 2024

No entanto, o prefeito da grande região parisiense, Marc Guillaume, que coordena os trabalhos para deixar o rio Sena limpo para os Jogos, minimiza os estudos. Segundo ele, as análises da ONG Surfrider foram feitas em períodos em que a capital francesa foi atingida por chuvas, impedindo a limpeza das águas pelas usinas de desinfecção. Guillaume garante que no verão, época em que a Olimpíada e a Paralimpíada vão ocorrer, técnicas superiores de tratamento deixarão o Sena pronto para acolher os nadadores.