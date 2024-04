Países europeus em alerta após ameaça de atentado a jogos da Liga dos Campeões

Governos de países europeus estão em alerta após o grupo Estado Islâmico divulgar ameaças de atentado terrorista aos jogos das quartas de final da Liga dos Campeões desta terça (9) e quarta-feira (10). A informação foi amplamente repercutida pela imprensa europeia ao longo do dia.

Na noite de segunda-feira (8), meios de comunicação ligados ao grupo terrorista compartilharam um cartaz com a mensagem "kill them all" ("mate todos eles", em português) e, ao centro, um homem encapuzado armado.

Ao fundo, aparecem as fotos dos quatro estádios que receberão as partidas nesta fase do torneio: Santiago Bernabéu e Metropolitano, ambos na Espanha, que recebem respectivamente Real Madrid x Manchester City e Atlético de Madrid x Borussia Dortmund; o Parque dos Príncipes, na França, palco de PSG x Barcelona; e o Emirates Stadium, na Inglaterra, onde jogarão Arsenal x Bayern de Munique.