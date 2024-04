Seguindo passos de Portugal, Espanha suspende vistos "Golden" para investidores imobiliários

O governo da Espanha inicia, nesta terça-feira (9), o procedimento para abolir o chamado programa Golden Visa (ou vistos Gold), que concede direitos de residência a estrangeiros que fazem grandes investimentos imobiliários no país.

A extinção desse esquema tornaria o acesso à moradia "um direito e não mais uma atividade especulativa", segundo declaração do chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, na segunda-feira (8).

O "visto dourado" espanhol é uma autorização de residência e trabalho de três anos concedida a investidores não-europeus e suas famílias. A particularidade do dispositivo é que a principal condição para sua obtenção é comprar um imóvel no país com valor igual ou superior a € 500 mil (mais de R$ 2,7 milhões).