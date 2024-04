Suíça terá que 'revisar metas e ambições climáticas' após condenação inédita de tribunal europeu

No caso da Confederação Suíça, esta é a primeira vez que a corte, que aplica a Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos Humanos, condena um Estado por sua falta de iniciativas para combater as mudanças climáticas.

Várias horas antes das decisões, dezenas de pessoas se reuniram do lado de fora do tribunal, em Estrasburgo, entre eles a jovem ativista ambiental sueca Greta Thunberg. Ela afirmou que "não irá recuar" mesmo depois da celebrada decisão de condenação da Suíça.

Stéphanie Caligara, advogada da ONG Global Legal Action Network (Rede Ação Legal Global), concorda com a ativista sueca. Em entrevista ao vivo à RFI, nesta terça-feira, ela explicou que a sentença significa "que as obrigações destacadas e desenvolvidas nesse julgamento terão de ser implementadas em nível doméstico, ou seja, dentro da Suíça, (...) revisar as metas climáticas e rever as ambições de redução das emissões de gases de efeito estufa", acrescentou.

A advogada afirmou que o país precisará "revisar toda uma série de elementos que, até agora, não foram suficientemente ambiciosos em termos do que a Suíça deveria estar fazendo para cumprir suas obrigações, sob a Convenção Europeia de Direitos Humanos e sob a lei de mudança climática".

"Quem paga mais caro são os países do sul"

O TEDH decidiu, por uma maioria de 16 votos contra um, que houve uma violação do artigo 8 (direito ao respeito pela vida privada e familiar) e, por unanimidade, uma violação do artigo 6 sobre o acesso a um tribunal. A corte afirmou que o artigo 8 consagra o direito à proteção efetiva pelas autoridades do Estado contra os graves efeitos adversos da mudança climática sobre a vida, a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida.