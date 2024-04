Ações em tribunal europeu evidenciam limitações do sistema jurídico para proteger o planeta

As "vovós suíças" alegaram que as mudanças do clima já atingem a sua saúde e as ondas de calor, mais frequentes devido ao aumento da temperatura do planeta, as colocam em risco de morte.

Em uma breve entrevista coletiva ao deixar a corte em Estrasburgo, Anne Mahrer, copresidente da entidade, indicou que o próximo passo é pressionar para a Suíça aplicar a decisão. Entre as medidas, ela cita a redução do impacto ambiental da construção civil e dos transportes, o uso de energias fosseis e, "é claro, visar a atuação do sistema financeiro, que continua financiando essas indústrias".

"São 300 páginas onde está escrito muito claramente tudo que é preciso colocar em prática e que não é feito. Um país como a Suíça não ter orçamento climático, nem objetivos claros para chegar à neutralidade de carbono em 2050, é inacreditável", disse Mahrer, ao enviado especial da RFI, Raphael Moran. "Um país rico, industrializado há tantas décadas, deveria ser exemplar - e não é. Quem paga mais caro são os países do sul, que menos contribuíram para a catástrofe", complementou.

Jovens portugueses perdem ação

Na mesma audiência, o tribunal também analisou a ação movida por seis adolescentes e jovens portugueses - a diferença é que eles não visaram apenas o próprio país, e acusaram 32 Estados europeus de não evitarem o aquecimento do planeta. A corte evocou falhas processuais e decidiu que não poderia receber o caso antes que todos os recursos judiciais fossem esgotados primeiro em Portugal.

"Obviamente, sentimos muito orgulho de todo o trabalho que foi feito durante estes anos - não apenas nosso, mas de todos os cientistas e advogados que estavam conosco. E todo esse trabalho não foi perdido", afirmou uma das jovens, Catarina Mota, de 23 anos. "Não acaba aqui. Isso é apenas o começo."