Autoridade máxima do Hamas anuncia morte de três filhos em ataque israelense na Faixa de Gaza

Em um hospital em Doha, onde foi informado do bombardeio, Haniyeh contou à Al Jazeera que quase "60 membros" de sua família foram "martirizados", incluindo seus netos, os filhos de seu irmão, de sua irmã e seus primos.

A autoridade máxima do Hamas afirmou que, ao atacar familiares de líderes do grupo, "a ocupação" israelense busca romper com a "determinação do nosso povo".

Segundo Haniyeh, no entanto, as ações israelenses não conseguirão forçar a mão do Hamas nas negociações para alcançar uma trégua e a libertação de reféns.

"Todo o nosso povo e todas as famílias de Gaza pagaram um preço alto em sangue e eu sou um deles", acrescentou.

Negociações travadas

O bombardeio ocorre em um momento em que não parece haver progressos nas negociações para um cessar-fogo, lideradas por Estados Unidos, Egito e Catar.