"Betinho" é primeira produção brasileira em competição no Festival de Séries de Cannes

A série biográfica conta a trajetória do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, o irmão do Henfil da música "O Bêbado e a Equilibrista"." Betinho: No Fio da Navalha" é a primeira produção brasileira a ser selecionada para o Festival Internacional de Séries de Cannes e a única na competição oficial da sétima edição do evento, que termina nesta quarta-feira (10).

"Betinho: No fio da Navalha", produzida pela Globoplay em parceria com a AfroReggae, também foi a única série brasileira escolhida para participar do Festival de Berlim, em fevereiro. Agora, a produção está em Cannes concorrendo com sete obras televisivas do mundo todo a vários prêmios. A cerimônia de encerramento desta sétima edição do Festival Internacional de Séries de Cannes acontece nesta noite.

Júlio Andrade, que interpreta o Betinho, está na cidade da Riviera Francesa desde o dia 5 de abril, ao lado de vários outros integrantes da série criada por José Junior. Dois dos oito episódios foram exibidos em Cannes para "uma plateia lotada". A recepção foi "muito emocionante" e "superou todas as nossas expectativas", lembra o ator que também é codiretor da produção, ao lado de André Felipe Binder.