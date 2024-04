Chechênia proíbe ritmos muito rápidos ou lentos e artistas terão que 'reescrever' músicas

A ideia com essa medida é passar "para as pessoas e nossos filhos o futuro do patrimônio cultural do povo checheno", disse Dadayev. "É inaceitável tomar emprestada a cultura musical de outros povos", acrescentou ele durante a reunião entre o ministério da república e artistas locais e regionais, de acordo com o Moscow Times.

Até 1º de junho para "reescrever" as músicas

Os músicos têm até 1º de junho para reescrever suas canções que não atendam aos critérios acima.

Caso contrário, correm o risco de não ter permissão para tocá-las em público.

Ramzan Kadyrov, que está no comando desse território entre a Rússia e a Geórgia desde 2007, usa seu governo para reprimir qualquer forma de dissidência. Em particular, ele segue uma política extremamente violenta em relação às pessoas LGBTQIA+.

A Chechênia tem apoiado firmemente a invasão da Ucrânia pela Rússia, desde fevereiro de 2022.