Criador da logomarca do Jogos Olímpicos de Paris entra na Justiça contra comitê organizador

Procurados, os diretores da W&Cie desmentiram as acusações. "Não há premeditação ou 'conluio' com o comitê", diz Gilles Deléris, um dos fundadores da empresa. Tudo foi objeto de medidas que tomamos de acordo com as regras estabelecidas".

Denis Gancel, socio de Deléris, diz que recebeu "uma notificação formal" do Sylvain Boyer com um pedido de indenização de € 3 milhões, ou seja, três vezes o valor do contrato. "Para nós, isso se chama chantagem."

Comitê dos Jogos já foi alvo de várias queixas

Em resposta ao Le Monde, o comitê disse que "não entende o propósito da denúncia". Após a notificação formal, os advogados do comitê consideraram que esta medida "visa solicitar exigências financeiras injustificadas, apostando no aumento da pressão a poucos meses da abertura dos Jogos".

O comitê é alvo de quatro investigações preliminares pela Brigada Financeira, em particular por atos de "favoritismo" e "aquisição ilegal de interesses". Um quinto caso, que segundo o Le Monde está relacionado a um consultor esportivo do presidente francês, Emmanuel Macron, foi arquivado em fevereiro.