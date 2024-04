Moradores celebram fim do Ramadã na Faixa de Gaza em meio a "deserto de ruínas"

O Eid al-Fitr, feriado que marca o fim do Ramadã, foi celebrado na Faixa de Gaza na noite desta terça-feira (9). Mas a guerra e as condições precárias no enclave, onde faltam água, comida, remédios e assistência médica, estragaram uma das festas mais importantes do Islã.

Rami Al Meghari de Gaza, Sami Boukhelifa, correspondente da RFI em Jerusalém e Alice Froussard de Ramallah

Sarah passou o mês do Ramadã com seus pais e irmãos em uma tenda de 20 m² no centro da Faixa de Gaza. "O Ramadã não teve graça este ano", lamenta a jovem.