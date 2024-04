Novo primeiro-ministro de Portugal apresenta seu programa de governo ao Parlamento

Diferentemente da maioria absoluta de deputados que o Partido Socialista conseguiu nas eleições de 2022, o PSD concorreu, este ano, em uma coligação chamada Aliança Democrática, com outros dois partidos. A coligação elegeu 80 deputados, apenas dois a mais do que o PS.

A terceira força política é o Chega, partido da extrema-direita, com 50 deputados. Com os socialistas assumindo o papel de oposição e com a promessa de Luís Montenegro de não negociar com o Chega, a longevidade desse governo ainda é uma dúvida. Há bastante incerteza sobre a capacidade do novo primeiro-ministro de cumprir todo o mandato e ficar à frente do país durante quatro anos.

Promessas em seu programa de governo

O premiê garantiu que as promessas da campanha vão ser cumpridas. Uma das grandes crises em Portugal atualmente é no setor da saúde. Nesse ponto, a expectativa é de que o PSD apresente nos primeiros 60 dias do novo governo um Plano de Emergência para o Serviço Nacional de Saúde.

Entre as propostas está a emissão de 'vouchers' para hospitais particulares quando o tempo de espera para consultas com especialistas for grande. Outro ponto crítico é o acesso à habitação. A promessa é de corte de impostos para ajudar os jovens na compra da casa própria e de apoiar famílias com maior dificuldade de pagar o aluguel.

Todos os pontos do programa estão sendo discutidos pelos novos membros do governo e o documento finalizado vai ser entregue no final da manhã desta quarta-feira ao presidente da Assembleia da República.