Peru usa castanha-do-brasil para ajudar na preservação da Floresta Amazônica

Todo ano, entre dezembro e março, os produtores de castanha-do-brasil, como Florencia, percorrem áreas de floresta, com machado na mão e botas de borracha nos pés. No caminho, é impossível não notar as castanheiras: as árvores podem chegar até 50 metros de altura. O tronco espesso de algumas castanheiras lembra que são antigas, com centenas de anos. Explorar essa madeira é ilegal no Peru.

"Vamos nos afastar da árvore, as cascas de castanha caem de muito alto e pode ser perigoso", avisa Florencia, ajustando o capacete amarelo na cabeça. Dentro dos frutos, recolhidos do chão, estão entre 20 e 30 castanhas. "Para abrir as cascas, sempre nos sentamos no chão", diz Florencia, tomando cuidado para não cruzar o caminho das formigas "bala de fuzil", conhecidas por picadas dolorosas.

Com alguns golpes de machado, a casca se abre e libera as castanhas, das quais ainda é necessário remover uma fina casca. "Essas castanheiras são naturais, são árvores selvagens. Uma bênção de Deus. Aqui, não há árvores que plantamos", explica Florencia, produtora de castanhas desde os anos 2000 na região de Madre de Dios, perto das fronteiras boliviana e brasileira.

"Créditos de carbono" contra o desmatamento

Para resistir, as castanheiras precisam de um ecossistema saudável, sem desmatamento ou queimadas agrícolas. Derrubar árvores ao redor de uma castanheira a expõe, por exemplo, de maneira ampliada ao vento e afeta a produção.

Desde os anos 2000, vários projetos de combate ao desmatamento foram implementados em colaboração com castañeros (o nome espanhol para os produtores de castanha-do-brasil). Um dos mais importantes é o da empresa Bosque Amazônicos (BAM) em parceria com a Feprocamd, que reúne hoje 700 produtores de castanha na região de Madre de Dios. A colaboração rendeu frutos cerca de dez anos após a assinatura do contrato.