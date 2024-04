Por que governo se recusa a mencionar 'suicídio' em projeto de lei que sinaliza mudança histórica sobre o fim da vida na França

"A expressão 'suicídio assistido' é carregada e se refere à questão mais ampla do suicídio. No entanto, não estamos na mesma situação", defende o Palácio do Eliseu. O suicídio assistido será destinado a pacientes para os quais "a morte está presente de qualquer maneira", com um prognóstico vital de curto ou médio prazo e sem esperança de recuperação. "É por isso que o presidente não quer usar essa palavra", explicam fontes do governo.

Essa distinção era importante para a ex-secretária de Estado, Agnès Firmin Le Bodo, que, durante seu período no Ministério da Saúde, expressou sua "preocupação" com "a conjunção entre a palavra 'suicídio' e a palavra 'assistido'". Essa cautela foi reforçada por trocas com o Groupement d'études et de prévention du suicide (Geps) no ano passado, como parte da preparação do projeto de lei na França.

Para as pessoas envolvidas na luta contra o suicídio, é inconcebível "ajudar em um ato suicida", conforme explicado por Françoise Chastang. Para essa psiquiatra do hospital universitário de Caen (norte da França), a expressão "suicídio assistido" corre o risco de "banalizar o suicídio" e colocar em dúvida as ações tomadas para evitar que as pessoas cometam suicídio. "Não podemos permitir que os suicidas imaginem que esse ato pode ser medicalizado e prescrito", insiste ela. "Não deve haver nenhuma ambiguidade", concluiu.

Os debates devem continuar durante um longo tempo

O fim da vida é provavelmente a questão mais íntima e sensível da sociedade contemporânea. Quando anunciou as linhas gerais do projeto de lei nos jornais franceses Libération e La Croix, no início de março, o presidente Macron pediu ao governo que desse "tempo " aos parlamentares para pensarem sobre o assunto. Desde a tarde desta quarta-feira, um comitê temático especial foi criado na Assembleia Nacional, o Congresso francês.

O deputado centrista Olivier Falorni, um defensor resoluto e de longa data do suicídio assistido, foi procurado para atuar como relator no projeto de lei. Ele está convencido de que, depois de trabalhar por "até 12 meses ", "surgirá uma maioria [para decidir enfim a questão]". Em sua opinião, esse debate "transcende todas as divisões ". Como costuma acontecer na França em questões sociais sensíveis, não se espera que nenhum grupo político dê instruções de voto a seus parlamentares, cada um deverá votar de acordo com sua própria consciência.