PSG x Barcelona: em dia de celebrar recorde, Marquinhos ganha elogios e críticas na imprensa

Em entrevista, Luis Henrique falou sobre a motivação para o duelo contra o ex-clube e afastou uma eventual pressão. "Espero que a ambição supere a pressão. Estamos muito entusiasmados para essa partida, para mostrar nosso nível de jogo e nos classificar. Vejo esse entusiasmo ao meu redor, nos nossos torcedores, no clube e nos jogadores. Queremos jogar contra um grande Barça e vencer".

O duelo também irá marcar o capitão Marquinhos, que se tornará o recordista de jogos com a camisa do PSG. O jornal Le Parisien consacra uma longa reportagem ao brasileiro, "um capitão muito querido pela torcida e respeitado pelos colegas". No sábado, Marquinhos ultrapassou o recorde que pertencia a Jean-Marc Pilorget, zagueiro que disputou 435 jogos pela equipe francesa entre 1975 e 1989.

O Libération se mostra menos condescendente em relação ao brasileiro. Diz que Marquinhos é "consciencioso, mas um pouco servil", quase sempre "apagado", o que também "é uma boa maneira de sobreviver em um vestiário tão agitado quanto o do PSG". Ele chegou ao clube em 2013, quando tinha apenas 19 anos, aponta o jornal. O texto recorda fracassos do zagueiro na Liga dos Campeões e na Seleção Brasileira e dá uma alfinetada: "Em cada desastre, Marquinhos foi o primeiro a desabar, ou logo depois do primeiro". Na avaliação do Libération, existe algo "misterioso, difuso" no comportamento de Marquinhos, principalmente para um atleta que alcançou um nível tão alto na carreira.

Para o L'Equipe, a rivalidade histórica do PSG e do Barça, os estilos de jogo diferentes e dinâmicos das duas equipes e as estrelas internacionais em campo fazem com que o jogo desta noite se apresente como um belo espetáculo de futebol.

Segurança sob controle

A imprensa local evoca as tensões que marcam as quartas de final. A segurança foi "consideravelmente" reforçada em Paris, mas também em Madri e Londres, depois que a organização terrorista Estado Islâmico publicou nas redes sociais apelos para que seus seguidores cometam atentados contra o público dos jogos e nos estádios.