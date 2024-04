'Troco mesinha por leite integral': nas redes, mães solo são face visível da alta pobreza na França

Dorotée, 43 anos, moradora da região parisiense, conta que não precisa mais comprar roupas para os dois filhos - consegue o que precisa com trocas na internet. Mas também se acostumou a ajudar outras mães em situação financeira mais delicada que a dela.

"Tem claramente pessoas necessitadas, que buscam coisas específicas e não têm dinheiro para comprar. Vejo inclusive algumas que estão grávidas e já se preocupam como vão fazer no nascimento da criança", relata. "Vejo cada vez mais perfis assim."

Mais atingidas do que a média

O economista Pierre Concialdi, pesquisador sobre o combate à pobreza no Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais (Ires), afirma que pouco menos de um terço das famílias monoparentais estão em situação de pobreza no país. "Isso é 2,5 vezes a mais do que a média das famílias, e é algo que acontece há muito tempo", salienta o especialista.

"Sabemos que quando só tem um salário na casa e ainda há despesas com filhos, é quase impossível conseguir pagar todas as contas no fim do mês. Então elas estão, sim, na linha de frente deste problema, ao lado de populações como os desempregados, pessoas com empregos precários ou que estão afastadas do mercado por invalidez", aponta o pesquisador.

A "invasão" dessas mães nos grupos de troca no Facebook nem sempre é bem-recebida pelos administradores das páginas. Alguns moderadores preferem relembrar que o objetivo dos grupos não é substituir as instituições de assistência social - que nos últimos anos, vêm alertando sobre o aumento constante da demanda por ajuda.