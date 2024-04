Bicicleta ultrapassa carro como meio de transporte em Paris, após forte expansão de ciclovias

A bicicleta superou o carro como meio de locomoção em Paris, depois de uma revolução urbana promovida pela prefeitura para incitar a mobilidade sustentável. Um estudo, divulgado nesta quinta-feira (11), aponta que uso da bicicleta agora só fica atrás do transporte público e da caminhada.

"Há 10 anos, quem poderia prever que em Paris a bicicleta superaria o carro? Bem, nós ultrapassamos", disse o secretário municipal de Mobilidade, David Belliard, na rede social X.

A pesquisa, realizada pelo Institut Paris Région (IPR) a pedido de instituições públicas e privadas, indica que "os parisienses usam mais bicicletas" quando se deslocam na capital "do que carros". Com 11,2% e 4,3% respectivamente, ambos os modos de transporte ficam atrás da caminhada, com 53,5%, e do transporte público, com 30%.