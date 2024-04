Brasileiro Karim Aïnouz está na disputa pela Palma de Ouro em Cannes com "Motel Destino"

O Brasil também estará presente em Cannes com "Moa", do diretor cubano Marcel Beltrán, radicado em São Paulo. O filme foi um dos dez projetos selecionados pela Fábrica do Cinema do Instituto Francês, que tem o apoio da RFI.

O longa sobre uma temática ambiental é produzido pela brasileira Paula Gastaud, da Mediocielo Filmes. Esta é a 16ª Fábrica de Cinema que visa apoiar jovens cineastas e produtores de países do Sul global no desenvolvimento de seus projetos.

"Megalópolis"

"Megalópolis", o último filme do veterano diretor americano Francis Ford Coppola, era um dos filmes mais esperados deste edição 2024. O longa será exibido na cidade da Riviera Francesa no dia 17 de maio, na competição oficial.

Coppola, de 85 anos, vencedor de duas Palmas de Ouro em 1974, com The Conversation (O Vigilante), e em 1979 com "Apocalypse Now", volta a Cannes com seu 23° filme. "Megalópolis", custou US$ 100 milhões, levou anos para ser produzido, e tem dado o que falar. O "filme-monstro", segundo o cineasta americano, é estrelado por Adam Driver e Forest Whitaker. A história opõe dois projetos para a reconstrução de uma cidade, que poderia ser Nova York, destruída por um cataclisma.

Outros grandes nomes de cineastas na competição pela Palma de Oura são o canadense David Cronenberg com "The Shrouds" ; o português Miguel Gomes que volta a Cannes com "Grand Tour" ; o francês Jacques Audiard com "Emilia Perez"; o grego Yórgos Láthimos, com "Kinds of Kindness" , interpretado por sua atriz fetiche Emma Stone; e o russo Kirill Serebrennikov, com "Limonov".