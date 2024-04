Do estrelato aos tribunais, relembre a vida de O.J. Simpson, morto aos 76 anos nos EUA

O.J. Simpson, que morreu aos 76 anos nesta quinta-feira (11), foi uma figura importante na cultura norte-americana, em uma sociedade marcada pela polêmica absolvição, em 1995, do ex-astro do futebol pelo assassinato de sua ex-mulher. Apesar da absolvição surpreendente, a história de Orenthal James Simpson é a do declínio inexorável de um homem que é considerado o primeiro superastro negro dos Estados Unidos.

Nascido em São Francisco em 9 de julho de 1947, ele foi criado por uma mãe solteira, abandonada pelo pai quando ele tinha cinco anos. Embora sofresse de raquitismo quando criança, mais tarde tornou-se um atleta excepcional e teve uma carreira brilhante na National Football League (NFL). Foi eleito o melhor jogador do ano em 1973, quando jogava pelo Buffalo Bills (Nordeste).

Atraente e carismático, o homem apelidado de "The Juice" (O Suco) por causa de suas iniciais, que também significam "Orange Juice" (Suco de Laranja), gozava de imensa popularidade, que manteve por muito tempo após o fim de sua carreira profissional, no final da década de 1970.