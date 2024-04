EUA: Em reviravolta inédita, Biden considera proposta para absolver Julian Assange

Na quarta-feira, o editor-chefe do WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, pediu uma "solução política" para a situação de Assange, enquanto uma demonstração de apoio era realizada no centro de Londres, na véspera do quinto aniversário da prisão de Assange.

"Esse é o tipo de caso que nunca deveria ter começado", disse Hrafnsson na manifestação, acrescentando que o tempo que Assange passou na prisão de Belmarsh, no sudeste de Londres, foi "longo demais, excessivo e brutal".

No final de março, o judiciário britânico pediu aos EUA mais garantias sobre como Assange seria tratado se fosse extraditado, caso contrário poderia conceder ao fundador do WikiLeaks um último recurso no Reino Unido.

Antes de ser preso, Assange passou sete anos na embaixada do Equador em Londres, para evitar a extradição para a Suécia, onde enfrentou acusações de agressão sexual, que foram posteriormente abandonadas.