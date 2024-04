EUA, Japão e Filipinas fazem cúpula para discutir dinâmica geopolítica em área disputada pela China

Manila reabriu quatro bases adicionais para as tropas americanas e participou de vários exercícios marítimos conjuntos para dissuadir as ambições territoriais chinesas, especialmente após uma série de confrontos entre navios filipinos e chineses perto do disputado arquipélago de Spratly.

Ferdinand Marcos Jr espera que a cúpula abra caminho para manobras trilaterais conjuntas nas áreas marítimas reivindicadas por Pequim e Manila. Os primeiros exercícios navais e aéreos já aconteceram no último domingo (7), na zona econômica de controle exclusivo das Filipinas, com a participação da Austrália.

Demonstrações de força

No último fim de semana, a China também fez demonstração de força, lançando patrulhas de "combate no mar". A diplomacia chinesa advertiu que os Estados Unidos, por não fazerem parte do Mar do Sul da China, não têm direito de interferir em disputas territoriais.

Além do apoio inabalável de Washington às Filipinas, também será discutida a liberdade de navegação na área em disputa, um tema já abordado pelo presidente Joe Biden em uma cúpula trilateral anterior no ano passado, com o Japão e a Coreia do Sul.

Do lado japonês, o Mar do Sul da China constitui um espaço vital para seu abastecimento, por isso as expectativas são grandes para a cúpula. Tóquio tornou-se, sob a liderança de Washington, um ator militar importante e um ponto de apoio para diversas alianças e parcerias regionais dos Estados Unidos.