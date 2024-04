França: Casos de agressão e assédio sexuais a militares mulheres voltam a abalar Forças Armadas

Depois deste caso, outras militares romperam o silêncio e revelaram abusos e assédios. Uma delas afirma ter ouvido do seu superior que "nesta profissão, é melhor não ser muito bonita". Só que depois de denunciar este e outros comentários sexistas, ela foi dispensada dos vínculos com as Forças Armadas, enquanto o seu chefe acabou promovido.

Na semana passada, o diretor do organismo criado há 10 anos para prevenir agressões e assédio sexuais, na sequência das primeiras denúncias, reconheceu que entre dois terços e a metade dos casos, a denúncia não resultou em nada porque o órgão não conseguiu "provar a materialidade" da agressão. Thibault de Laforcade negou que o problema seja "sistêmico" na instituição.

Deputada militar propõe plano de ação

A deputada Laetitia Saint-Paul, ela própria oficial do exército, apresentou ao Ministério da Defesa um plano de ação para o combate mais eficaz dos desvios. Em entrevista à RFI, ela disse não duvidar da vontade política do governo para combater o problema e relatou que o ministro Sébastien Lecornu concordou em aumentar a vigilância sobre as violências sexistas na instituição.

"Dez anos depois, temos que identificar melhor o que funciona e o que não funciona", afirmou a parlamentar do partido Renascença, o mesmo do presidente Emmanuel Macron.

Desde 2014, 700 denúncias foram feitas, mas apenas 59 se transformaram em queixas registradas, com cerca de 50 sanções aplicadas. "O tabu persiste. Quando 41% das mulheres que denunciam são reformadas e perdem, portanto, o seu emprego, o que podemos entender é quando você é vítima, você será dispensada", ressaltou Saint-Paul.