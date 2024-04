Grupo de ONGs denuncia controles discriminatórios feitos pela polícia francesa

Cinco organizações não-governamentais francesas e internacionais denunciaram que os controles faciais executados pela polícia francesa violam o direito internacional dos direitos humanos, em comunicado apresentado nesta quarta-feira (11) ao Comitê das Nações Unidas para a Eliminação da Discriminação Racial (CERD).

Jovens negros e árabes são as principais vítimas desse tipo de controle, inclusive crianças de apenas dez anos. "Esses controles de identidade abusivos e ilegais, disseminados por todo o país e profundamente enraizados nas práticas policiais, constituem uma discriminação racial sistêmica", diz o comunicado. Os dados são corroborados com inúmeros documentos científicos, relatórios de instituições independentes e testemunhos de vítimas e policiais.

O documento lembra que embora o Conselho de Estado, órgão que atua tanto como consultor jurídico do poder executivo quanto como tribunal supremo para a justiça administrativa, tenha reconhecido em outubro de 2023 que os controles faciais não se limitam a "casos isolados" na França, o Estado não tomou medidas para lidar com o problema. Por isso, o grupo de ONGs decidiu acionar o comitê da ONU que supervisiona o cumprimento da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, da qual a França é signatária.