Honduras é denunciado na ONU pela criminalização absoluta do aborto

Honduras foi denunciado perante o Comitê de Direitos Humanos da ONU pela proibição absoluta do aborto no país. A denúncia do caso específico de Fausia, uma ativista indígena hondurenha, foi apresentada pelas organizações Centro de Direitos Reprodutivos e Centro de Direitos das Mulheres. Honduras, onde a proibição do aborto é garantida constitucionalmente, poderá enfrentar uma resolução sem precedentes da ONU.

O caso da hondurenha Fausia pode entrar para a história. Essa defensora indígena dos direitos humanos foi estuprada em retaliação ao seu ativismo. Agora, um corpo de especialistas da ONU terá que avaliar se Honduras, na condição de Estado que proíbe o aborto, violou os direitos de Fausia ao impor a ela uma gravidez e a maternidade forçadas.

Honduras é um dos países mais restritivos do mundo em relação aos direitos reprodutivos: o aborto é proibido em todas as circunstâncias, mesmo em caso de estupro ou se a vida da mãe estiver em perigo. Até 2023, era o único país da região onde a chamada "pílula do dia seguinte" também era proibida.