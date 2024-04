Liderada por espanhol, comissão parlamentar europeia lamenta bloqueio de acordo Mercosul-UE

Rodadas intermináveis de renegociações

Depois que o acordo foi fechado, em 2019, a UE passou a exigir capítulos adicionais, especialmente relacionados à proteção ambiental e padrões de qualidade. Em contrapartida, os países do Mercosul também formularam novas demandas.

"Com toda lógica e toda legitimidade, a contraparte do Mercosul também exigiu modificações pontuais do acordo para satisfazer suas necessidades também legítimas", disse Cañas.

Em janeiro, os ministros das Relações Exteriores dos países do Mercosul emitiram uma declaração conjunta na qual defenderam a assinatura do pacto o mais rápido possível. O pacto poderia criar um mercado integrado com quase 800 milhões de habitantes.

(Com informações da AFP)