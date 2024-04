ONG britânica denuncia vínculo das marcas Zara e H&M no desmatamento do Cerrado brasileiro

Um relatório da ONG britânica Earthsight denuncia nesta quinta-feira (11) o cultivo industrial de algodão no Cerrado brasileiro, utilizado principalmente na fabricação dos jeans do grupo Inditex, proprietário da Zara, e da marca H&M. Na França, os sites dos jornais Le Monde e Libération publicam as conclusões da investigação intitulada "Crimes da moda. Gigantes europeus envolvidos no escândalo do algodão brasileiro".

A soja não é a única cultura que está destruindo o bioma do Cerrado. "As plantações de algodão também contribuem para o desaparecimento desta savana arborizada, que cobre mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, valiosos para a absorção de gás carbônico" no combate às mudanças climáticas, afirma a ONG britânica. Em seu relatório, a Earthsight mostra que o algodão brasileiro é exportado para a Ásia, onde esses dois grupos de moda, entre outras marcas, fabricam seus jeans.

As denúncias são publicadas após um ano de investigação, que envolveu análise de dados e atas empresariais e jurídicas, visualização de imagens de satélite e entrevistas com agricultores. Dois grandes produtores brasileiros de algodão, o Grupo Horita e a SLC Agrícola, lucram com o desmatamento ilegal, segundo a Earthsight, principalmente com o produto de culturas instaladas no oeste da Bahia. Os fardos de algodão produzidos pelas duas empresas são exportados com a certificação Better Cotton (BC), selo que deveria garantir ao consumidor o "melhor algodão" nas lojas Zara e H&M.