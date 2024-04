Rússia teme "desestabilização completa" do Oriente Médio e pede "contenção" a Israel e Irã

Hamas: 'Nossas exigências são claras'

Benny Gantz, membro do gabinete de guerra de Israel, afirmou que "o Hamas foi derrotado" militarmente, mas prometeu continuar a luta contra os remanescentes do grupo nos próximos anos. Um bombardeio israelense em Gaza matou na quarta-feira os três filhos e quatro netos do chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, que vive no Catar.

Haniyeh sublinhou que a morte dos seus filhos não influenciará a posição do grupo nas negociações em curso no Cairo para uma trégua e a libertação dos reféns. "Nossas exigências são claras e não mudarão", salientou ele.

O atual ciclo de negociações começou no domingo, mas não há sinais de progresso, depois de Catar, Egito e Estados Unidos, mediadores do diálogo, terem apresentado uma proposta que o Hamas disse estar analisando.

O plano inclui uma trégua de seis semanas, a troca de quase 40 reféns raptados pelo Hamas por centenas de palestinos presos em Israel e a entrada de mais ajuda humanitária em Gaza.

O presidente dos Estados Unidos afirmou que cabe agora ao Hamas avançar com a proposta apresentada e aumentou a pressão sobre Netanyahu para aceitar uma trégua e suspender o seu plano de invasão de Rafah, cidade no sul de Gaza onde vivem cerca de 1,5 milhão de civis. Biden classificou a forma como Netanyahu lidou com a guerra como um "erro", em uma entrevista exibida esta semana.