União Europeia endurece regras para asilo ao aprovar novo pacto de migração

Espanha, Itália e Grécia concordaram em construir centros de detenção nas fronteiras para processar pedidos de asilo ou enviar de volta aqueles que não tem direito de permanecer. Em troca, outros países como França, Alemanha, Polônia, aceitam alguns refugiados ou partilham os custos.

Impacto nas eleições europeias

A menos de dois meses das eleições europeias o debate sobre imigração continua em alta e beneficia a extrema direita em alguns países da União Europeia. É o que constata um estudo recente do Conselho Europeu em Relações Internacionais ao mostrar, por exemplo, que a maioria dos simpatizantes da extrema direita do partido Reunião Nacional (RN) na França, do AfD na Alemanha, do PVV na Holanda e do PiS na Polônia, elegeu a questão migratória como sendo a principal fonte de inquietude e isso pode influenciar o voto nas urnas.

No entanto, o estudo mostra que os radicais da direita na Itália, Espanha e Portugal não dividem a mesma opinião. Segundo o jornal francês Les Echos, um dos fatores determinantes é a realidade dos fluxos migratórios em cada país. Para o cientista político Thierry Chopin, do Instituto Jacques Delors, "na França ou Holanda a questão da imigração se confunde com uma crise de identidade, e alguns partidos a misturam com o lugar do Islã".

Para Chopin, a Hungria é um caso a parte; apesar de não sofrer com fluxo de imigrantes, o partido de extrema direita Fidesz de Viktor Orban alimenta a eurofobia e acusa Bruxelas de os forçar a receber refugiados. A questão da solidariedade entre Estados-membros para receber os migrantes está prevista no novo pacto e certamente vai refletir nos votos de eleitores mais conservadores e da extrema direita.

Fluxo migratório na UE