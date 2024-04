China defende "ações legitimas no mar do Sul da China" em resposta a críticas em cúpula nos EUA

O governo chinês defendeu nesta sexta-feira (12) suas ações "legítimas" no Mar do Sul da China, denunciadas durante uma cúpula trilateral dos Estados Unidos com o Japão e as Filipinas organizada pelo presidente americano Joe Biden, em Washington.

As declarações ocorrem após uma série de incidentes na área marítima entre a China e as Filipinas. "A China se opõe a qualquer comportamento que desencadeie conflitos e prejudique a segurança e os interesses estratégicos de outros países", disse Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, na sexta-feira.

A chanceler chinesa considera que o país é alvo de "ataques gratuitos". "As ações da China nos mares do leste e do sul da China são legítimas, legais e irrepreensíveis", disse Ning em uma entrevista coletiva.