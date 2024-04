Comunidade judaica argentina comemora condenação do Irã por atentados na década de 1990

Milei ao lado de Israel

Este marca um novo episódio na proximidade do presidente ultraliberal Javier Milei com o judaísmo e o Estado de Israel, evidenciado por seu desejo de transferir a embaixada da Argentina para Jerusalém, que reacendeu os temores de que o país sul-americano poderia ser alvo de atentados terroristas antissemitas.

"E de onde você acha que vieram os ataques [em 1992 e 1994]? Já estamos no radar", disse Javier Milei esta semana quando perguntado sobre esse risco. "A questão é se somos covardes ou se estamos do lado do bem", insistiu ele, referindo-se à estreita aliança com Israel.