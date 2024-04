França pede que seus cidadãos não viajem para Irã, Líbano, Israel e territórios palestinos

A França recomendou nesta sexta-feira (12) a seus cidadãos que não viajem nos próximos dias para Irã, Líbano, Israel e territórios palestinos "diante dos riscos de escalada militar", após as ameaças de retaliação de Teerã contra Israel.

Em uma mensagem transmitida no final de uma reunião de crise, o Ministério das Relações Exteriores francês anunciou a proibição das missões de funcionários franceses nesses países e territórios e pediu o retorno das famílias dos funcionários das representações diplomáticas em Teerã.

Os riscos de um alastramento do conflito para a região aumentaram nos últimos dias com as ameaças do Irã contra Israel. O país é acusado de um ataque que destruiu o consulado iraniano em Damasco em 1º de abril, matando 16 pessoas, incluindo sete membros da Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã.