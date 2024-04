Mulher de 102 anos vai carregar a tocha nos Jogos Olímpicos de Paris

A austríaca Mélanie Berger-Volle, que vive na França desde os anos 1930, será uma das condutoras da tocha olímpica. Aos 102 anos, a militante que atuou como resistente ao nazismo durante a Segunda Guerra Mundial se prepara para se tornar uma das pessoas mais idosas a transportar o símbolo dos Jogos Olímpicos.

"Meu ideal sempre foi unir o mundo", afirma Mélanie Berger-Volle. "E os Jogos Olímpicos são um momento formidável para conhecer outros seres humanos", defende, ainda surpresa por ter sido escolhida pelas autoridades de Saint-Etienne, cidade do centro da França, onde vive, para carregar a tocha olímpica durante um trecho da passagem do símbolo por sua região, no dia 22 de junho.

Avó de Emilie Volle, ginasta francesa que participou da Olimpíada de Atlanta em 1996, Mélanie Berger-Volle espera, ao carregar a tocha, se tornar um emblema para as mulheres "que lutaram para praticar esportes como os homens". Questionada se não tem receio do peso da tocha, ela retruca: "Eu sempre gostei de esporte", e lembra que até pouco tempo fazia uma hora de caminhada por dia.