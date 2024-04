Mundial do Queijo do Brasil transforma São Paulo na "capital internacional" do produto

O Mundial do Queijo do Brasil 2024 começa nesta quinta-feira (11). A terceira edição da principal feira do setor no país acontece até 14 de abril e vai transformar São Paulo "durante quatro dias, na capital internacional do queijo", garante Débora Pereira, mestre queijeira radicada na França e presidente do evento.

O Mundial do Queijo do Brasil é promovido pela SerTãoBras, associação de produtores de queijos artesanais com mais de 250 associados, a maioria da agricultura familiar em 17 estados do Brasil. O evento, realizado em parceria com a Guilde Internationale des Fromagers, uma das maiores associações de queijeiros do mundo, presente em mais de 40 países, também conta com as parcerias do Mondial du Fromage da França e o Mondial de Fondue da Suíça.

A programação conta com 4 concursos, um internacional e três nacionais. O primeiro é um concurso de queijos e produtos lácteos, com mais de 1.300 produtos inscritos do mundo todo. Para isso, o evento contou com a colaboração do Ministério da Agricultura, que liberou a entrada desses queijos no país.