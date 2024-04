Polônia dá primeiro passo para liberalizar aborto, apesar de ameaça de veto presidencial

Agora, o próximo passo para o projeto é passar por uma comissão parlamentar especial. Entretanto, a flexibilização da lei encontra resistência de partidos de direita, como o ultraconservador Lei e Justiça, que governou o país durante os últimos oito anos antes de perder as eleições legislativas no final do ano passado.

Outro opositor, o Polônia Soberana (Pis) introduziu uma proibição quase total da interrupção voluntária da gravidez em 2021, o que gerou grandes manifestações de protesto no país. Na abertura dos debates, um dos deputados do Pis transmitiu em plena tribuna, por alto-falante, os sons das batidas do coração de um feto, e convidou o plenário a participar, neste domingo (14) das "marchas da vida" organizadas pela igreja católica em várias cidades, incluindo Varsóvia.

Projeto testa a força da coalizão de Tusk

Mas não é apenas a oposição que rejeita a liberalização. Dentro da coligação no poder, deputados do conservador Partido Camponês expressaram reservas. Alguns anunciaram que não apoiarão o projeto proposto. O aliado do partido de Donald Tusk, Polska 2050, do presidente da Câmara Szymon Ho?ownia, pede a realização de um referendo sobre o assunto.

Para a cientista política Renata Mienkowska, da Universidade de Varsóvia, a polêmica ilustra o fosso entre a sociedade que votou pela mudança nas últimas eleições legislativas e os políticos. "A Polônia é um país extremamente conservador. As pessoas mudam, mas a cena política polonesa, que continua dominada pelos homens, é muito mais conservadora do que o resto da sociedade", observa, em entrevista a Anastasia Becchio, da RFI.

"Então temos esse problema de divergência entre o que os partidos podem oferecer e o que a sociedade quer. As mulheres e os jovens, em particular, querem realmente a liberalização do aborto, mas, como sabem, temos realmente muitos políticos mais velhos, principalmente homens, e este é também o caso dentro da coligação no poder. Eles cresceram sob uma influência muito próxima da igreja católica", explica Mienkowska. "Temos um legado de tudo isso."