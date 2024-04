Presidente argentino Javier Milei oferece a Elon Musk colaboração no conflito com o Brasil

Ao citar "conflito político", o Palácio de Governo argentino indica a sua visão de que o embate entre Elon Musk e o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes tem um viés ideológico no contexto da polarização política brasileira.

Apesar da oferta de colaboração com o Brasil, os presidentes Milei e Lula não se falam, depois que o argentino, durante a campanha eleitoral, classificou Lula como "comunista e corrupto". Milei enviou a sua chanceler Diana Mondino ao Brasil para convidar Lula à posse em 10 de dezembro, mas o presidente brasileiro não compareceu à espera de um pedido de desculpas.

Aliados ideológicos

Se a relação do fundador e diretor-geral da Testa, dono do "X" e segundo empresário mais rico do mundo é tensa com a Justiça brasileira, com o governo argentino é exatamente o contrário. Através da rede "X", Milei e Musk mantém constantes trocas de admiração mútua e promessas de grandes negócios.

Musk tem interesse no lítio da Argentina, dona de uma das maiores reservas mundiais do minério essencial para baterias. Milei tem interesse na abertura de uma fábrica de baterias para a Tesla. O chefe de Estado propiciou a chegada à Argentina, em fevereiro, da Starlink, a empresa de Elon Musk provedora de serviços de Internet via satélite.