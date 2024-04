Ataque com faca em centro comercial de Sydney deixa ao menos 6 mortos e vários feridos

Ao menos seis pessoas morreram e várias ficaram feridas em um ataque com faca em um centro comercial de Sydney, no sudeste da Austrália, na tarde deste sábado (13). A polícia australiana indicou que abateu o agressor e não descartou que as violências tenham motivações terroristas.

Segundo o porta-voz da polícia do Estado de Nova Gales do Sul, Anthony Cooke, oito pessoas seguem hospitalizadas, entre elas, um bebê de nove meses. Cinco vítimas morreram dentro do centro comercial Westfield Bondi Junction, que estava lotado no momento do ataque, e uma sexta faleceu no hospital.

Cooke não revelou detalhes sobre o agressor, classificando o incidente como "muito complexo". "As investigações são recentes e continuamos tentando identificar o culpado", afirmou.