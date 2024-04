Deputada brasileira na Suíça fala sobre condenação do país na área ambiental

"Essa decisão estabelece um precedente jurídico muito interessante no direito europeu", afirma a deputada. Além disso, "a Corte considera claramente a questão ambiental como sendo uma questão de direitos humanos também, o que é muito importante. Ela também exige dos Estados uma ação significativa para lutar contra as mudanças climáticas e responsabiliza os governos locais, os Estados, para criarem medidas coerentes para a retomada da situação", avalia. Carine Carvalho lembra ainda que "a decisão responsabiliza um país, como a Suíça, que é um centro financeiro importante em nível mundial, um país industrializado, onde as pessoas têm alto poder aquisitivo" e que essa condenação "vai responsabilizar países como a Suíça pelo aquecimento global", diz.

"Pela primeira vez um país é condenado pela inação em relação ao aquecimento global, às mudanças climáticas. A Suíça foi criticada pela Corte por não agir de maneira apropriada e coerente diante da urgência climática", afirma a deputada

Repercussão na Suíça

Segundo ela, a repercussão da decisão na Suíça foi grande. "As associações ambientais e os partidos de esquerda comemoraram uma decisão histórica, que dá razão às suas críticas contra a política do governo federal que hoje é considerada muito lenta, muito pouco significativa para mudar".

No entanto, ela destaca que o principal partido de extrema direita está criticando a decisão, de maneira feroz, por considerarem uma interferência dos tribunais e dos juízes estrangeiros na política suíça. "Eles consideram isso como um ataque à soberania do país. Então, há hoje um debate político entre o respeito da vontade do povo, conforme expresso nas urnas, e o respeito às convenções internacionais".

Carine lembra que, em breve, será votada na Suíça um projeto da extrema direita para limitar o número de habitantes no país, "uma iniciativa que eles camuflam como ecológica, ligando a questão demográfica à questão ambiental". Na mesma data, ela diz, será votada também uma nova lei sobre energia renovável. "No fim, o povo vai ter a palavra final e vamos ver se a decisão dessa semana terá impacto sobre como as pessoas veem a questão ambiental e o papel da Suíça".