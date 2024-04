Ofensiva russa se intensifica na frente leste da Ucrânia e Kiev tenta mobilizar mais soldados

A situação na frente leste "piorou consideravelmente nos últimos dias", disse neste sábado (13) o comandante-chefe das Forças Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky. O militar alerta para o avanço do Exército russo nessa região do país. Kiev tenta mobilizar mais soldados e insiste na necessidade de ajuda internacional.

O avanço das tropas de Moscou no leste ucraniano se deve "principalmente a uma intensificação significativa da ofensiva do inimigo após as eleições presidenciais na Rússia" em meados de março, escreveu Syrsky no Telegram. O militar acrescentou que "foram tomadas decisões para reforçar a defesa nas áreas mais problemáticas", com o apoio do sistema antiaéreo.

O Exército russo ataca atualmente posições ucranianas na zona de Lyman, Bakhmut e Pokrovsk, no leste do país, com grupos apoiados por veículos blindados", reiterou Syrsky. O avanço de Moscou se explica, entre outras coisas, pelo "tempo quente e seco", que favorece o acesso dos tanques a essas áreas, explicou.