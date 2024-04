Conheça o brasileiro que integra equipe de designers de um dos principais times de hóquei do Canadá

O brasileiro conta que quando chegou ao Canadá, precisava encontrar um emprego para poder fazer o pedido do visto de residência. Nesta busca, apareceu a oportunidade de trabalhar como motion graphics designer do Vancouver Canucks.

"Meu perfil se encaixava perfeitamente e eu achei incrível, pois trabalhar com esporte é tudo o que eu mais quero na minha vida. Apliquei, me chamaram e depois de um mês de entrevistas consegui a vaga e estou aqui", diz.

Finhana é designer há 18 anos e, ao longo da carreira, trabalhou nas principais agências de publicidade do Brasil, chegando a participar de muitos projetos premiados. O brasileiro diz que entrou para o mundo da publicidade por influência de um primo. Como sempre gostou de desenhar, acabou por encontrar espaço para a criação na área do motion graphics.

No Vancouver Canucks, ele é responsável por todo o conteúdo de animação do time canadense. "Sou um animador, ou seja, tudo em um vídeo que não for pessoas se mexendo, basicamente é o motion graphics que faz. Na verdade, até pessoas se mexendo, às vezes. Efeitos especiais, letreiros, fundos, basicamente tudo tem um pouco de animação", explica.

Segundo Finhana, o trabalho é complexo e essencial para causar impacto visual aos torcedores que vão ao estádio Rogers Arena, a casa do Canucks, em Vancouver, acompanhar as partidaa da liga nacional de hóquei. "Este ano, todos os vídeos do Vancouver Canucks que aparecem nos gols e animação do telão no fundo para as redes sociais foram feitos por mim. No estádio, quando aparece no telão um jogador com número na apresentação também é um trabalho feito por mim, assim como tudo que aparece nas redes sociais. Tudo dos Canucks em termos de animação sou eu quem faço", aponta.

Sem dificuldade para adaptação

Finhana conta que, apesar das diferenças culturais, a adaptação ao novo país não foi difícil. "No geral, eu sempre fui muito querido pelas pessoas. Noto uma paciência com as diferenças culturais, pois eventualmente você pode dar um deslize. No Brasil você pode comentar algo, mas em outro país pode soar meio rude algumas palavras você troca", observa.